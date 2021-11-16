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Саратовские бадминтонисты заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях «Волга кап»

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С 13 по 15 ноября в Саратове на базе саратовского Центра бадминтона прошли Всероссийские соревнования по бадминтону «Волга кап».

В соревнованиях приняли участие около 60 спортсменов из 6 субъектов РФ.

Саратовскую область представляли сильнейшие спортсмены спортивной школы олимпийского резерва «Олимпийские ракетки», в их числе спортсмен Саратовского областного центра спортивной подготовки Михаил Шепырев, а также занимающиеся Егор Савченко, Никита Зибров, Ульяна Губанова, Анастасия Гуськова, Дарья Комзолова, Алексей Мордовин, Матвей Карпов и др.

Лучшие результаты показали Михаил Шепырев и Никита Зибров, заняв 3 место в мужском парном разряде.

Также Михаил Шепырев занял 3 место в мужском одиночном разряде.

Подготовили спортсменов тренеры специализированного отделения бадминтона Инна Зубова, Сергей Лихутин и Михаил Локтев.
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