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Станцевать со звездой у себя дома — с AR-проектом #СберТанцы

Новости
К 180-летию СберБанка стартовал интерактивный проект #СберТанцы. Теперь любой человек может станцевать вместе с цифровыми аватарами Веры Брежневой, Клавы Коки, Вани Дмитриенко, Анет Сай и Филиппа Киркорова.

«Танцуй со звёздами, где бы ты ни был!» — слоган #СберТанцев. Присоединиться к проекту просто: надо зайти на его страницу в своём мобильном, разрешить AR-просмотр, выбрать знаменитость — и можно танцевать.

Каждый может посоревноваться в челлендже #СберТанцы и выиграть смартфоны iPhone 13, ТВ-приставки SberBox, смарт-дисплеи SberPortal, а также специальный приз: звёзды опубликуют в своих аккаунтах дуэты с победителями.

Для участия в розыгрыше призов достаточно выложить видео танца в социальные сети, добавить к публикации хештег #СберТанцы и отметить официальный аккаунт Сбера.
Это первый в России проект, съёмки которого проходили в Volumetric студии, разработанной Sber AR/VR Lab. Новый формат объёмного видео можно просмотреть через браузер мобильного телефона в дополненной реальности. #СберТанцы реализованы при участии компании СберМаркетинг.

Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка:

«Из-за пандемии повсеместно отменяются концерты и другие мероприятия. Поэтому мы решили, что способны создать праздничное настроение нашим клиентам там, где они находятся прямо сейчас. Дома, на работе, на прогулке. Наше AR-шоу позволяет петь и танцевать вместе со звездой, оно за несколько дней уже стало хитом в социальных сетях: за первые два дня челленджа в TikTok было создано уже более 20 000 видео, которые набрали более 500 млн просмотров. СберБанк в эти дни отмечает своё 180-летие. Много лет мы вдохновляемся мечтами наших клиентов и претворяем их в жизнь с помощью своих продуктов и самых современных технологий. О дуэте, видео или селфи со звёздами мечтают многие — и с помощью новейших технологий нам легко сделать эту мечту реальностью. В уникальном на сегодняшний день формате».

#СберТанцы продлятся до 20 ноября. Победителей челленджа выберет жюри, итоги будут подведены до конца декабря 2021 года.

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