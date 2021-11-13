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Назван победитель регионального этапа фестиваля ПФО «Театральное Приволжье»

Новости
Назван победитель регионального этапа фестиваля ПФО «Театральное Приволжье»

Студенческий театр государственного технического университета им. Гагарина Ю.А. будет представлять Саратовскую область на окружном этапе фестиваля «Театральное Приволжье».

Этот театральный коллектив единогласно выбрали члены регионального жюри по итогам конкурсного просмотра видео версий спектаклей шести молодежных театральных коллективов, участвующих в региональном этапе Фестиваля «Театральное Приволжье». Студенты - будущие инженеры, архитекторы, программисты представили спектакль «Три сестры» Чехова.