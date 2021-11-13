Пять студенческих театров подали заявки на участие в фестивале «Театральное Приволжье»

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- В 2021-2022 годах фестиваль пройдет в третий раз, - отметила и.о. министра культуры Саратовской области Татьяна Астафьева. - В связи с эпидемиологической ситуацией выбран онлайн формат проведения регионального отборочного этапа. Это будет просмотр видеоверсий спектаклей по двум категориям участников: детские театральные коллективы и студии (возраст от 6 до 17 лет включительно) и молодежные театральные коллективы и студии (возраст от 18 до 30 лет включительно).Победителей регионального этапа определит экспертное жюри, в состав которого вошли деятели культуры и искусства области. В настоящее время завершается сбор заявок участников регионального этапа. Среди молодежных театральных коллективов заявлено пять участников, которые подготовили видеоверсии своих спектаклей. Это «Театральная сборная СГУ» и «Творческая мастерская» Саратовского государственного университета, народный драматический «Анатомический театр» СГМУ; студенческий театр «5 букв» ПИУ РАНХиГС; театральный коллектив «Арт Адвокат» СГЮА.Продолжается сбор заявок от детских театральных коллективов и студий.Также в рамках фестиваля «Театральное Приволжье» проходит конкурс на лучшую разработку афиш и плакатов.Министерство культуры области