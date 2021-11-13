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Татьяна Астафьева принимает участие в итоговой сессии масштабного проекта «Музейные маршруты России»

Новости
Татьяна Астафьева принимает участие в итоговой сессии масштабного проекта «Музейные маршруты России»

Сегодня в Санкт -Петербурге Минкультуры России под председательством статс-секретаря-заместителя Министра культуры РФ А.Ю. Маниловой проводит заключительную стратегическую сессию по подведению итогов цикла выездных презентационных и экспертно-методических мероприятий масштабного проекта «Музейные маршруты России».

Саратовскую область представляет и.о. министра культуры Татьяна Астафьева. Одна из самых важных тем сессии – продвижение Южного Петровского маршрута в регионе.

- Участие в проектах министерства культуры России - большая честь и колоссальный организационный опыт, - отметила Татьяна Астафьева. - В июле Саратовская область принимала участников выездной сессии проекта. Приезд в Саратов ведущих российских экспертов музейного дела и туристического бизнеса мы принимаем как подтверждение высокого уровня культурных традиций региона и перспективы успешного продвижения Южного Петровского маршрута. Объединение музейного сообщества открыло новые возможности. Сегодня наши федеральные, региональные и муниципальные музеи серьезно работают над своим продвижением. Спасибо министерству культуры РФ и лично Алле Юрьевне Маниловой за внимание , доверие и поддержку! Работа по этому направлению будет продолжена на высоком творческом уровне с учетом нашей уникальной исторической самобытности.