Сергей Майстров представляет дебютный альбом «Стихийный»

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В нем он демонстрирует завидный поэтический талант, раскрывается как чувственный, глубокий музыкант. Слушателей буквально захватывает, словно шквальным ветром, предельная искренность исполнителя, пронзительные тексты, наполненные необычными метафорами, виртуозные аранжировки. Сергей Майстров следует традициям отечественного рока, одновременно экспериментируя с другими жанрами и наследием зарубежных стран.Музыкант рассказал, что в своих песнях запечатлел собственные чувства и размышления, а название альбома родилось спонтанно, как появились многие его треки. «Стихийный» наполнен роком и чувственной акустикой, которые перемежаются с блюз-, фанк- и вестерн-композициями. С живыми музыкантами записаны богатые оркестровые аранжировки, позволяющие звучать «Стихийному» кинематографично, и очень насыщенно.«Тайный знак» – центральный трек альбома. В нем говорится о лавинообразно накатывающих чувствах, об ощущении неотвратимости любви. Тайный смысл имеют для двух человек каждый взгляд, слово и каждое приближение.