Аллею деревьев высадили в саратовском сквере Железнодорожников

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Она была приурочена к 300-летию образования органов прокуратуры России и 150-летию Приволжской магистрали. В мероприятии участвовали саратовские железнодорожники, а также сотрудники транспортной и природоохранной прокуратуры. Они высадили 10 саженцев берёз и рябин вдоль входной аллеи.Помощь в проведении экологической акции оказали волонтёры-железнодорожники, входящие в совет молодёжи Саратовского региона ПривЖД.***Железнодорожники традиционно поддерживают экологические акции, проводимые в регионах с целью сокращения негативного воздействия на окружающую среду. В 2021 году сотрудники Саратовского региона ПривЖД высадили более 18 тыс. саженцев деревьев и кустарников.