Участнице битвы за Москву Нине Дмитриевне Перебековой вручили юбилейную медаль

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В преддверии Дня воинской славы России участнице битвы за Москву Нине Дмитриевне Перебековой заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области - председатель комитета социального обслуживания населения Светлана Савочкина вручила юбилейную медаль «80 лет Битвы за Москву», а также памятные подарки и цветы.Родилась Нина Дмитриевна в Спасско-Аркадинском селе Клинского района Московской области. После школы окончила медицинское училище, стала работать медицинской сестрой.На фронт девушку призвали в 1941 году. По распределению 19-летняя Нина попала в медсанбат 661 батальона аэродромного обслуживания. Отважная медсестра на протяжении многих боев спасала жизни летчиков, защищавших воздушный проход к Москве.Ветеран награждена медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», а также Орденом Отечественной войны II степени.