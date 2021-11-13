Участнице битвы за Москву Нине Дмитриевне Перебековой вручили юбилейную медаль
В этом году отмечается 80-я годовщина с начала контрнаступления Красной армии на войска немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой.
В преддверии Дня воинской славы России участнице битвы за Москву Нине Дмитриевне Перебековой заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области - председатель комитета социального обслуживания населения Светлана Савочкина вручила юбилейную медаль «80 лет Битвы за Москву», а также памятные подарки и цветы.
Родилась Нина Дмитриевна в Спасско-Аркадинском селе Клинского района Московской области. После школы окончила медицинское училище, стала работать медицинской сестрой.
На фронт девушку призвали в 1941 году. По распределению 19-летняя Нина попала в медсанбат 661 батальона аэродромного обслуживания. Отважная медсестра на протяжении многих боев спасала жизни летчиков, защищавших воздушный проход к Москве.
Ветеран награждена медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», а также Орденом Отечественной войны II степени.