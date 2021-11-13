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К юбилею Ларисы Комиссаровой ее дочь поставила спектакль «Дорогая Памела, или Как бы нам пришить старушку?!»

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12 ноября в 18.00 Саратовский театр оперетты представит премьеру музыкального фарса Марка Самойлова «Дорогая Памела, или Как бы нам пришить старушку?!» по мотивам пьесы Дж. Патрика (перевод Г. Горина и Р. Козаковой).

Премьера спектакля приурочена к юбилею заслуженной артистки РФ Ларисы Евгеньевны Комиссаровой, которая исполняет в нем главную роль.

«Имя Ларисы Комиссаровой для многих зрителей неразрывно связано с Саратовской опереттой. За годы служения искусству ею создано множество незабываемых образов. Яркость, неиссякаемая энергия, неординарность таланта Ларисы Евгеньевны, ее артистическая манера - это уже, фактически, "бренд", и новый спектакль в очередной раз позволит зрителям убедиться в многогранности ее таланта», - отметили в театре.
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