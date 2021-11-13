К юбилею Ларисы Комиссаровой ее дочь поставила спектакль «Дорогая Памела, или Как бы нам пришить старушку?!»

просмотров: 290

Премьера спектакля приурочена к юбилею заслуженной артистки РФ Ларисы Евгеньевны Комиссаровой, которая исполняет в нем главную роль.«Имя Ларисы Комиссаровой для многих зрителей неразрывно связано с Саратовской опереттой. За годы служения искусству ею создано множество незабываемых образов. Яркость, неиссякаемая энергия, неординарность таланта Ларисы Евгеньевны, ее артистическая манера - это уже, фактически, "бренд", и новый спектакль в очередной раз позволит зрителям убедиться в многогранности ее таланта», - отметили в театре.