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В Саратове впервые будет установлена каркасная светодинамическая Ель

Новости


Муниципалитет начал подготовку к главному празднику страны.

Стало известно, что в этом году на главной площади города впервые будет установлена каркасная светодинамическая Ель. Об этом сообщил глава муниципального образования «Город Саратов» Михаил Исаев на своей странице в социальной сети Инстаграм.

«Ранее от горожан поступало много запросов на обновление главного зимнего символа областного центра, а также просьбы сделать ее искусственной. Это позволит сохранить природные ресурсы, которые ежегодно тратились на сбор конструкции.

Новая новогодняя Ель будет выше предыдущей, ее высота составит 23 метра. Украсят ее 167 метров бус с подсветкой, 650 шаров разных диаметров, 56 кристаллов. Установлена зимняя красавица будет на световой подиум, а во главе Ели расположится двухметровая фигура «Роза ветров». На Театральной площади она появится в декабре», - написал Михаил Исаев.
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