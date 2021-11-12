Администрация Саратова отчиталась об озеленении областного центра

просмотров: 76

Информацию ЦУР направил в городскую администрацию. В мэрии сообщили, что вместо вырубленных деревьев сажаются новые, а в ходе модернизации набережной работники стараются сохранить имеющиеся насаждения.«В настоящее время на территории города высажен кустарник, продолжается посадка саженцев деревьев во всех районах города. Работы по благоустройству набережной Космонавтов проводятся с максимальным сохранением имеющихся насаждений. Так, в ходе работ высажены 4500 единиц кустарника кизильник в живую изгородь по всей территории набережной», — пояснили в администрации города.