12 ноября 2021 ПЯТНИЦА
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Администрация Саратова отчиталась об озеленении областного центра

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Вопросы о благоустройстве центральной части Саратова зафиксировали специалисты ЦУР. В частности, горожане интересовались озеленением Волжской, набережной Космонавтов.

Информацию ЦУР направил в городскую администрацию. В мэрии сообщили, что вместо вырубленных деревьев сажаются новые, а в ходе модернизации набережной работники стараются сохранить имеющиеся насаждения.

«В настоящее время на территории города высажен кустарник, продолжается посадка саженцев деревьев во всех районах города. Работы по благоустройству набережной Космонавтов проводятся с максимальным сохранением имеющихся насаждений. Так, в ходе работ высажены 4500 единиц кустарника кизильник в живую изгородь по всей территории набережной», — пояснили в администрации города.
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