В декабре в Екатериновке откроется модернизированный кинозал

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На реконструкцию кинозала выделена федеральная субсидия 5 млн рублей, которая будет направлена на его оснащение современным кинопроекционным, звуковым оборудованием и киноэкраном. Помимо этого, руководством района привлечены денежные средства из муниципального бюджета, за счет чего ведутся активные работы по ремонту помещения будущего кинозала. Уже сегодня выполнен демонтаж дверных проёмов, установлены теплоизоляционные плиты, произведены работы по подготовке стен к покраске, оборудована кинопроекторная.По словам и.о. директора МУ «Екатериновский межпоселенческий центральный дoм культуры» Виктории Александровны Мурнаевой, открытие кинозала на 44 зрительских места планируется в середине декабря 2021г. Кинозал будет оснащен новым оборудованием, поддерживающим формат 3D и 2D.Стоит отметить, что до настоящего времени в районе не было современного кинотеатра. Благодаря национальному проекту «Культура» жители р.п.Екатериновка смогут смотреть фильмы в новом 3D кинотеатре.- К концу 2021 года в области будет переоборудовано 37 кинозалов в 29 населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. чел., из которых 27 действуют в структуре муниципальных учреждений культуры в 24 районах области, 10 – с частной формой собственности в 5 районах, - рассказала и.о. министра культуры области Татьяна Астафьева.К концу 2021 года в муниципальных учреждениях культуры будет действовать 5 842 зрительских места для организации кинопоказа.Всего на техническое обеспечение и модернизацию муниципальных кинозалов по программе Фонда кино и национальному проекту «Культура» привлечено 185 млн руб. государственных субсидий.Проект реализуется при поддержке Фонда кино в рамках национального проекта «Культура».Кинозалы оборудованы современными цифровыми киноустановками, позволяющими смотреть фильмы отечественного и зарубежного кинематографа с самым высоким качеством изображения и звука, в том числе и в формате 3D.В настоящее время по количеству модернизированных кинозалов Саратовская область занимает 3-е место в рейтинге регионов России, а также среди субъектов ПФО.