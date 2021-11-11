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В Саратове готовится к сдаче новый микрорайон

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Глава Саратова Михаил Исаев вместе с председателем правительства Саратовской области Романом Бусаргиным посетил строящийся микрорайон «Городские просторы» в Ленинском районе.

Было отмечено, что многоквартирные дома частично уже сданы, остальные получат разрешительные документы до конца года. В 2021 году заселяются порядка 2 тысяч семей. В микрорайоне будут жить участники различных программ: 854 квартиры получат жители в рамках программы по переселению, 7 – многодетные семьи, 385 – дети-сироты.

Первый заместитель главы администрации Саратова Дмитрий Алексеев доложил, что завершается проектирование по 6 автомобильным дорогам. Также будет построена вся социальная инфраструктура. Михаил Исаев отметил в своем аккаунте в Инстаграм:

«Предусмотрены помещения для размещения детской и взрослой поликлиник, завершается строительство 2 дошкольных учреждений на 320 мест совокупно, в действующей школе предусмотрены места для новых учеников, а также запланировано в перспективе возведение дополнительного здания. Кроме того, микрорайон будет обеспечен подходами и подъездами к социальным объектам и домам, прорабатывается земельный вопрос, связанный с дальнейшим строительством парка».
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