Более четырехсот обладателей "Пушкинской карты" выбрали Музей-усадьбу Чернышевского

просмотров: 143

Уже в сентябре посетителям были предложены не только экскурсии на действующих экспозициях и выставках, но интерактивные лекции и квесты. «Сотрудники были приятно удивлены интересу молодых людей к мероприятиям музея – делится впечатлениями директор музея Елена Николаевна Манова, студенты и школьники приходили к нам в выходные дни на совершенно разные музейные мероприятия, анонсированные для посещения по программе «Пушкинская карта». Это беспрецедентный по своему масштабу проект, который позволяет совершенно разным учреждениям культуры по всей России заявить о себе, своих экспозициях и мероприятиях.«Пушкинская карта» - это проект, который вызывает интерес как у молодых людей, так и самих учреждений. В музей Чернышевского по «Пушкинской карте» на сегодняшний день пришло уже около 400 посетителей.Афишу мероприятий музея – усадьбы Н.Г. Чернышевского, представленную на портале «Культура РФ», отличает разнообразие и разножанровасть. Здесь можно найти как классическую, так и тематическую экскурсии. Особой популярностью пользуется экскурсия «Роман Н.Г. Чернышевского "Что делать" - бестселлер XIX века». Даже если вы не читали роман и не были на недавней премьере спектакля в Саратовском академическом театре драмы имени И.А.Слонова, наши экскурсоводы расскажут интригующую историю произведения, ставшего самым ярким событием русской литературы 60-х годов XIX века. Не менее интересное путешествие можно совершить в мир красок саратовского художника В.О. Фомичева – признанного мастера Волжского пейзажа. Все перечисленные мероприятия вы можете посетить до конца года по «Пушкинской карте», а вот выставку из Государственного литературного музея истории российской литературы им. В.И. Даля (г. Москва) – «Некрасов. “Современник” и современники» нужно успеть посетить до 20 ноября. Иначе вы не познакомитесь с необыкновенной атмосферой, которая царила вокруг Некрасова и журнала «Современник», не узнаете насколько поэт был двойственен в жизни и творчестве.Музей и дальше продолжит анонсировать новые мероприятия по «Пушкинской карте». На ноябрь и декабрь доступно сразу 8 событий. Приобрести билеты можно на портале «Культура РФ» или на официальном сайте музея sarusadba.ru. кнопка «Купить билет». 1000-му посетителю по «Пушкинской карте» приготовлен специальный бонус-приз. Успейте посетить по «Пушкинской карте» музей - усадьбу Н.Г. Чернышевского!