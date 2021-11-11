Марина Бирюкова: "Вакцинация сегодня – никакое там не личное дело каждого, а гражданский долг"

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Известный саратовский журналист не понимает логику своих знакомых-антипрививочников и призывает ответственно подойти к распространению в период эпидемии информации на эту тему. Приводим текст публикации целиком.«Ну, была не была. Скажу. Ведь если и полетят в меня обломки кирпичей и прочие помидоры, то - лишь виртуальные.У меня есть одна знакомая - хороший, умный человек.Спрашивает меня: "Ты привилась?"Да, говорю, вакцинировалась.- А я вот что-то никак. Мне одной не хочется идти. А муж с сыном не собираются. Сын смеется: "Ты что, в эту ерунду веришь, которую нам впаривают?"- А почему ерунду?..- Ну, он же у меня вообще такой. Упрямый. Всем поперек. И страшно не любит, когда ему что-то навязывают...Не буду приводить весь диалог. Просто обратим внимание на НЕСЕРЬЕЗНОСТЬ МОТИВАЦИИ. Мотивация на уровне "Охота-неохота". И - задранная кверху голова. И - море по колено.Не приведи Бог, заболеют. А заболеют ведь.Еще одна моя знакомая - и тоже человек неглупый, к литературе отношение имеет - вот уже месяц, как превратила свою страничку в соцсети в арену борьбы с "принудительной" вакцинацией. Защищает святое право на добровольность всякой медицинской процедуры. Собирает по всем интернет-углам все доводы против вакцины. Доводы разного происхождения и разной, мягко говоря, степени достоверности. Иногда вообще нулевой. И - складывается впечатление, что только этим и занята. Нашла арену...Третья моя знакомая - тоже неглупый человек, простите уж за повторы - улыбается по поводу своего почтенного коллеги, призывающего всех вакцинироваться: "Он боится умереть от ковида! - а ведь ему уже под восемьдесят..."Во-первых, если человеку под восемьдесят, это не значит, что он должен перестать заботиться о себе. Во-вторых, этот человек, с большой вероятностью, вовсе не за себя боится.Четвертая моя знакомая: "Ой, я боюсь, я не знаю, как я эту прививку перенесу". Но ведь это все равно, что среди всеобщего пожара бояться обжечь палец.Наконец, относительно бродящего по интернету видеоролика со старцем Илием (Ноздриным). Я ни в коей мере не желаю проявить неуважение к нему, к его монашеству, к его подвижнической жизни. Но давайте помнить две простых вещи.Первая: ОН НЕ ВРАЧ. Потому вряд ли может делать выводы о достаточной или недостаточной апробированности той или иной вакцины.Второе. В Православии вообще нет людей, всякое слово которых требовалось бы воспринимать как боговдохновенную истину и исполнять без критики. Даже святость, признанная всею полнотой Церкви, не есть гарантия универсальной правоты и безошибочности: един Бог без греха. Поэтому мнение отца Илия - это всего лишь его личное мнение. И не может быть использовано как решающий аргумент.Я хочу призвать К ОТВЕТСТВЕННОСТИ. К ответственности за информацию, распространяемую в критической ситуации. Простой вопрос: насколько вы ответственны, господа борцы за права человека, когда вы размещаете очередной антипрививочный пост со ссылкой на агентство "Лапша-информ" - в самый разгар мора при таких показателях смертности?..Хочется напомнить борцам с вакциной хотя бы ту - еще раз - простую вещь, что они, в подавляющем большинстве своем не специалисты в медицине и вирусологии.И еще. Не тот это случай, чтоб бороться за права, ей-Богу. Все равно, что бороться за право свободно поджечь свой дом, хотя он не в чистом поле стоит, а в ряду других домов.ВАКЦИНАЦИЯ СЕГОДНЯ - НИКАКОЕ ТАМ НЕ ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАЖДОГО, А ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ".