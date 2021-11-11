Более 450 представителей студенческой молодежи и преподавателей вузов участвуют в международном форуме в формате «Волга-Янцзы»

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В режиме телемоста работали единые студии в регионах-участниках, студии синхронных переводчиков, студия модераторов, индивидуальные точки подключения. Всего в этом году конференции участвуют более 450 представителей студенческой молодежи и преподавателей вузов.С приветственным словом на церемонии открытия форума выступили полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и специальный представитель Правительства Китайской Народной Республики по делам Евразии Ли Хуэя.Саратовскую область в сессии «Образование» представил студент 4 курса факультета политико-правового управления Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиала «Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», призер Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE, стипендиат Правительства РФ Александр Кондаков. Он выступил с докладом на тему «Новые образовательные технологии как инструмент международного сотрудничества».«Я впервые принял участие в форуме «Волга-Янцзы». Это очень полезный и продуктивный опыт для меня. Китай – одна из стран, где большое значение придается тематике цифрового развития. Вместе с коллегами из института мы сделали своеобразную коллаборацию из трех проектов на тему цифровой грамотности, разработали специальное приложение и методы его продвижения. Первый проект реализован в форме дополнительной учебной программы «Деловое администрирование» и нацелен на всех, кто пожелает пройти по ней обучение. Второй проект модель «ШОС» - представлена в форме игры и нацелена на студентов нашего вуза. Третий проект - «Твоя безопасная сеть» - разработан проектной командой института и направлен на детей школьного возраста для их приобщения к цифровой грамотности и цифровому этикету. Такие форумы, как «Волга-Янцзы», очень важны, поскольку позволяют взаимодействовать со студентами из других стран, увидеть и понять их мировоззрение, узнать их точку зрения на исследуемые проблемы, а также обменяться экспертными мнениями», - поделился своими впечатлениями Александр Кондаков.