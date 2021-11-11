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В Саратовской области произведено 115 тысяч тонн молока

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Согласно оперативным данным, на 10 ноября в сельскохозяйственных предприятиях области произведено 115 тыс. тонн молока, что составляет 100,8 % к уровню 2020 года.

Валовой надой молока за сутки составляет 340 тонн (102,7 % к уровню прошлого года), надой молока от коровы за сутки — 17,2 кг (+0,5 кг к 2020 году).

В производстве молока лидирует Марксовский муниципальный район (55000 тонн).

Надой молока на 1 корову за сутки выше среднего показателя по области в сельскохозяйственных предприятиях Марксовского (29,5 кг) и Энгельсского (20,2 кг) муниципальных районов.