В Саратовской области произведено 115 тысяч тонн молока

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Валовой надой молока за сутки составляет 340 тонн (102,7 % к уровню прошлого года), надой молока от коровы за сутки — 17,2 кг (+0,5 кг к 2020 году).В производстве молока лидирует Марксовский муниципальный район (55000 тонн).Надой молока на 1 корову за сутки выше среднего показателя по области в сельскохозяйственных предприятиях Марксовского (29,5 кг) и Энгельсского (20,2 кг) муниципальных районов.