В Саратовской области произведено 115 тысяч тонн молока
Согласно оперативным данным, на 10 ноября в сельскохозяйственных предприятиях области произведено 115 тыс. тонн молока, что составляет 100,8 % к уровню 2020 года.
Валовой надой молока за сутки составляет 340 тонн (102,7 % к уровню прошлого года), надой молока от коровы за сутки — 17,2 кг (+0,5 кг к 2020 году).
В производстве молока лидирует Марксовский муниципальный район (55000 тонн).
Надой молока на 1 корову за сутки выше среднего показателя по области в сельскохозяйственных предприятиях Марксовского (29,5 кг) и Энгельсского (20,2 кг) муниципальных районов.