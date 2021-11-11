Продолжается реализация национального проекта «Культура» Саратовской области

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В этом году сотрудники музея К.А. Федина и музея Л.А. Кассиля успешно прошли обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» и получили удостоверение о повышении квалификации. На сегодняшний день переподготовку по различным программам в Краснодарском государственном институте культуры прошли 7 сотрудников музея.Как отметила директор музея Федина Наталья Щелканова стремительные изменения в области информатизации требуют владения передовыми технологиями, умением быстро и качественно отвечать на вызовы времени.- Именно такие компетенции были получены сотрудниками, которые прошли обучение по программе «Создание и продвижение в виртуальном пространстве услуг, оказываемым учреждениями культуры»., - - пдчеркнула Нататья Щелканова, - Программа «Музейная педагогика на современном этапе» была направлена на совершенствование существующих и приобретение слушателями новых умений и навыков, необходимых для успешного решения проектных и культурно-просветительских задач в музейно-экскурсионной сфере. Практические занятия и мастер-классы позволили закрепить полученные на лекциях навыки. Научный сотрудник отдела фондов прошла обучение по направлению «Современные технологии обеспечения сохранности документов библиотечного фонда музеев и библиотек: учет, консервация и оцифровка».Музейные специалисты рассказали , что процессе обучения важное место уделялось таким направлениям, как организация работы с книжными памятниками в Российской Федерации и их регистрация, а также основные направления деятельности регионального центра консервации библиотечного фонда.Комментарий и.о министра культуры Саратовской области Татьяны Астафьевой: