Продолжается реализация национального проекта «Культура» Саратовской области
Продолжается реализация национального проекта «Культура» Саратовской области. Учреждения культуры активно задействованы во всех трех направлениях нацпроекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».
В этом году сотрудники музея К.А. Федина и музея Л.А. Кассиля успешно прошли обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» и получили удостоверение о повышении квалификации. На сегодняшний день переподготовку по различным программам в Краснодарском государственном институте культуры прошли 7 сотрудников музея.
Как отметила директор музея Федина Наталья Щелканова стремительные изменения в области информатизации требуют владения передовыми технологиями, умением быстро и качественно отвечать на вызовы времени.
- Именно такие компетенции были получены сотрудниками, которые прошли обучение по программе «Создание и продвижение в виртуальном пространстве услуг, оказываемым учреждениями культуры»., - - пдчеркнула Нататья Щелканова, - Программа «Музейная педагогика на современном этапе» была направлена на совершенствование существующих и приобретение слушателями новых умений и навыков, необходимых для успешного решения проектных и культурно-просветительских задач в музейно-экскурсионной сфере. Практические занятия и мастер-классы позволили закрепить полученные на лекциях навыки. Научный сотрудник отдела фондов прошла обучение по направлению «Современные технологии обеспечения сохранности документов библиотечного фонда музеев и библиотек: учет, консервация и оцифровка».
Музейные специалисты рассказали , что процессе обучения важное место уделялось таким направлениям, как организация работы с книжными памятниками в Российской Федерации и их регистрация, а также основные направления деятельности регионального центра консервации библиотечного фонда.
Комментарий и.о министра культуры Саратовской области Татьяны Астафьевой:
- Национальный проект даёт широкие возможности для повышения профессионализма и творческого роста наших работников. В 2021 году в рамках проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» 762 специалиста из разных муниципалитетов области получают новые знания на базе ведущих учреждений образования в сфере искусств: Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, Краснодарском и Московском государственных институтах культуры, Всероссийском государственном институте кинематографии. Такой масштабный подход позволяет значительно расширить тематику образовательных программ, повысить квалификацию по профильным направлениям в сфере музейного, библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности, а также в сфере оказания услуг в виртуальном пространстве, что приобретает особую актуальность в период пандемии. Всего за время реализации национального проекта «Культура» переобучение пройдут 3,8 тыс. человек. Обучение специалистов по наиболее актуальным программам в соответствии с профилем их деятельности позволит обеспечить отрасль высококвалифицированными кадрами.