Стилисты Shopping Live представили коллекции на базе модных трендов

просмотров: 215

«Все началось с коричневого — самого модного цвета сезона 2021–2022 года, - рассказывает Валерий Головин, руководитель отдела стилизации и сет-дизайна Shopping Live. - В монохромных образах шоколадных и кофейных оттенков появились Ким Кардашьян, Зендея, Гвинет Пелтроу, Тильда Суинтон, Дженнифер Хадсон. Тренд на монохром перекинулся и на другие цвета. Особенно на белый, что неудивительно в преддверии зимы 2021/2022. Наденьте белоснежный блейзер, теплый пуловер с принтом на белом фоне, прямые белые брюки со стрелками, разбавьте бежевыми туфлями и сумкой, чтобы образ не вышел слишком скучным, и вот — вы готовы и к похожу в офис, и к визиту в театр».Да-да, шубы возвращаются, и это больше не роскошь из бородатых анекдотов. Современная экошуба свободного кроя, монохромная или с анималистичным принтом, выглядит стильно и отлично завершает многослойные образы. А экомех — это не только выбор производства, которое наносит меньший ущерб окружающей среде, в частности, животным. Это еще и возможность приобрести шубу в необычной расцветке или с нетривиальным принтом, как в модели Passegiata.Когда речь заходит о животных принтах, сразу вспоминается леопард. Но в тренде не только он — зебра, жираф и другие короли из мира кошачьих тоже в счет. Наденьте одну вещь с анималистиным принтом в сочетании с монохромом (причем вещь может быть любой, от строгой юбки до шубы Passegiata), или носите небольшую леопардовую сумочку.Если обилие меха — не ваш вариант, значит вам понравятся дубленки, которые этой зимой тоже станут трендом. Актуальный крой — свободный, немного выше колена или по колено, как в дубленке Sei Tu. Цветовая гамма — только светлая, от темной все еще веет духом Советского Союза. Носим оттенки бежевого, песочного, молочного, кофе. А под дубленку — мягкое трикотажное платье или юбка с тонким пуловером.Если говорить об обуви, то этой зимой можно сказать только одно — высокие сапоги, доходящие до колена или немного ниже колена. Но не на высоком каблуке, на котором не походишь по заснеженным улицам. Каблук высотой 4-5 сантиметров в сочетании с небольшой платформой будет гораздо удобнее и поддержит тренд на массивные подошвы.Некрупные украшения снова принято носить в комплектах серьги + кольцо, серьги + подвеска. Особенно выигрышно будут смотреться украшения с камнями и необычным дизайном. Минимализм постепенно сдает позиции, на смену ему приходит настроение блеска. Если получится найти украшение с королевскими мотивами, как в комплекте Corona Fiore di Firenze, где розовый кварц обрамлен золотой оправой в виде маленькой короны, вы попадете точно в яблочко.Крупные украшения зимой 2021/2022 носим на руках и на шее. Причем крупных колец может быть несколько, браслет можно надеть прямо на манжет пуловера или свитера (этим приемом уже воспользовались на фэшн-показах), а подвеска может быть инкрустирована стразами. Кстати, сферу украшений не обошла и анималистичная тема. Misis, например, сделал кольцо-стрекозу, которое выглядит так, будто живая «попрыгунья» присела отдохнуть к вам на пальчик.В этом году власть над повседневной мужской модой достается стилю smart casual. Это связующее звено между относительно строгим стилем и домашней одеждой (читай — между офисом и удаленкой). Здесь совершенно необязателен галстук. Здесь, несмотря на преимущество серых, синих и коричневых оттенков, допускается гораздо более широкая палитра цветов. Отдельный тренд — бежевые брюки LERROS. Подобные в этом году появились в гардеробе у многих звездных джентльменов.