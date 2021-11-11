Асбестовая продукция – кладезь ценных преимуществ

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Но иногда встречаются и казусы. В Воронеже поменяли 950 метров асбестового трубопровода на полиэтиленовый. Автор текста особо указывает на то, что старые трубы не справлялись с возросшей нагрузкой. Правда, асбестовому трубопроводу было… внимание, 50 лет! С 1970-х характер эксплуатации коммунального хозяйства «немного» изменился (требовать от инженеров видеть будущее на полстолетия вперед довольно амбициозно), а асбестовые трубы честно работали. Несколько раз сменилась эпоха, население выросло с 660 182 человек в 1970 году до 1 050 602 человек (на 1 января 2021 года), некоторые горожане, тогда ездившие в колясках с соской во рту, сегодня сами нянчат внуков, а трубопровод все работал и работал. И это – главное доказательство эффективности асбестовой продукции. Хризотилцементные трубы, кровля, фасады служат очень долго – средний срок эксплуатации асбестового шифера составляет 30 лет, а при грамотной эксплуатации может прослужить в три раза дольше.Более того, помимо долговечности асбестовая продукция обладает целым рядом преимуществ. Так, хризотилцементные трубы могут проводить воду температурой до 115°С под давлением до 1,6 МПа, а в случае транспортировки холодной воды на них не образуется конденсат. Они не нуждаются в дополнительной термоизоляции (асбест очень плохо проводит тепло), не проводят электричество, не реагируют с почвой, в них не образуются отложения солей, в конце концов они не окисляются. С точки зрения обслуживания асбестовый трубопровод также крайне эффективен – при монтаже не требуются сварочные работы. Достаточно изъять поврежденную секцию и поставить новую, вставив трубы в специальные герметичные муфты. Как сложность, так и продолжительность ремонта существенно снижаются. Замена материала трубопровода с асбеста на полиэтилен – ход довольно спорный. Так, согласно СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий", полиэтиленовые трубы можно эксплуатировать для транспортировки воды температурой +75°С при расчетном сроке эксплуатации в 25-30 лет. При увеличении нагрузок снижается долговечность полиэтилена – у асбеста же есть существенный запас прочности. Скорость монтажа также не отличается, так что критика «старого доброго» асбеста выглядит весьма натянуто, ведь он честно отслужил максимальный срок эксплуатации без нареканий.Кстати, набор полезных свойств хризотила не ограничивается низкой теплопроводностью и устойчивостью к различным средам. Для асбестоцементных кровельных материалов важнейшим свойством является негорючесть – шифер вообще не горит, что препятствует распространению огня по крыше. Фактически, он является системой пассивной пожарной безопасности. При этом что трубы, что кровля являются одними из самых доступных строительных материалов на отечественном рынке. Часто их выбирают именно из-за стоимости, потом уже открывая удивительный набор полезных свойств, которые делают решения с их применением не только экономными, но и эффективными.