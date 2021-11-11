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HH.ru: Жители Саратовской области стали чаще искать работу

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Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, проанализировала количество резюме в октябре 2021 года – выяснилось, что в этом месяце работу активно искали более 22 тысяч жителей Саратовской области.

В регионе количество актуальных резюме в октябре 2021 года на 2% превысило показатели аналогичного месяца прошлого года – то есть, жители региона стали чаще выходить на рынок труда в поисках новой работы. В целом по России соискательская активность не изменилась – резюме открыто столько же, сколько и год назад.

Сильнее всего выросла активность жителей Саратовской области в профессиональной сфере «ИТ, телеком» - здесь активность соискателей возросла на 20% по сравнению с октябрем 2020 года. Рост активности наблюдается и среди специалистов по управлению персоналом (+16), а также среди соискателей научно-образовательной сферы (+13%), маркетинга, рекламы, PR (+11%) и медицинских работников (+8%). И наоборот: заметно снизилась активность соискателей из сферы продаж (-10%), индустрии красоты и фитнеса (-11%).

В целом наиболее популярной у жителей Саратовской области остается профессиональная сфера «Продажи» - к ней относятся 13% актуальных резюме. На втором месте – «Административный персонал» (8%), на третьем – «Производство» (7%).