До конца года в Саратовской области будут открыты три модельные библиотеки

просмотров: 220

10 ноября в рамках рабочего визита и.о. министра культуры Татьяна Астафьева ознакомилась с ходом ремонта библиотеки в селе Степное .Это библиотека не случайно стала участником нацпроекта "Культура". В числе её заслуг неоднократные победы на областных библиотечных конкурсах. Неоднократно Советская ЦБС была представлена на районную Доску почета как одно из лучших учреждений района.На базе Центральной библиотеки района с 2004 года функционирует Центр деловой и правовой информации. Библиотека, как Центр краеведческой информации, объединяет, хранит и пропагандирует все доступные ресурсы по истории родного края. На базе библиотеки постоянно проходят арт-встречи, дискуссии, круглые столы, устные журналы, Библионочь, библиомарафоны, книжное дефиле, конкурсы рисунков, проводятся мастер-классы.В настоящее время фонд библиотеки составляет порядка 50 тыс экзеппляров.- Библиотека основана в 1967 году , - рассказала директор муниципального бюджетного учреждения культуры«Централизованная библиотечная система Советского муниципального района Саратовской области Бондаренко Ольга Ивановна. - Сегодня услугами библиотеки пользуются более 4 тысяч жителей нашего поселка. Работа с читателями ведется по разным направлениям: гражданско-правовое, историко-патриотическое, нравственное, эстетическое, краеведческое. В двухэтажном здании расположена центральная и детская библиотека. Центральная библиотека является ведущей в районе. Она является методическим центром и оказывает практическую и консультативную помощь детской библиотеке и 11 сельским библиотечным филиалам. В нашей библиотеке работают замечательные специалисты. В 2021 году 2 специалиста повысили квалификацию в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура. До сих пор пользуется популярностью организованное еще в 80-х годах объединение «Живое слово», которое предусматривает выпуск самодельных книг местных творческих авторов. Мы были первые, и наш опыт переняли многие библиотеки области.В 2021 году поселковая библиотека получила 10 млн руб. в рамках нацпроекта «Культура».Глава Советского района Сергей Пименов доложил о ходе капитального ремонта, который был обязательным условием для включения в программу по модернизации библиотеки. На проектно-сметную документацию, дизайн-проект, проведение высокоскоростного интернета средства выделены из местного бюджета.- На сегодняшний день в здании завершена масштабная перепланировка, - отметил глава муниципального района. - После ремонта пространство библиотеки изменится до неузнаваемости.Будут созданы условия для читателей с ограниченными возможностями здоровья.Сроки ремонта очень короткие - 2 месяца. Работы идут в соответствие с дорожной картой и контролем качества работ.-Мы гордимся что благодаря нацпроекту "Культура" еще одно учреждение культуры в Саратовской области преображается на радость местным жителям, - отметила Татьяна Астафьева . - Число модельных библиотек, открытых в Саратовской области до конца следующего года увеличится до 19. 16 библиотек стали модельными благодаря национальному проекту "Культура".В этом году модельными станут три библиотеки: в Саратове, в Энгельсе и в Советском районе.В зданиях библиотек по проекту проводят капитальный ремонт, для них приобретают новую мебель, современное оборудование, фонды пополняются новыми книгами. Для читателей в создают комфортные условия для работы и отдыха: устанавливают компьютеры и оргтехнику, телевизоры, интерактивные панели и мультмедийное оборудование для проведения просветительских мероприятий.Посетители через интернет могут получить доступ в Национальную электронную библиотеку.Все обновленные библиотеки станут площадками для общения и реализации творческих инициатив жителей. Проведенная модернизация значительно расширила возможности наших библиотек в обслуживании пользователей. Сейчас это интеллектуальные и культурные центры. Посетителей стало больше в два раза, увеличивается число обращений к электронным ресурсам. Позитивный опыт Саратовской области по созданию модельных библиотек, активно распространяется на другие регионы.