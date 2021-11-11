Саратовские студенты принимают участие в VII Российско-Китайском молодежном форуме в формате «Волга-Янцзы»

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Делегацию Саратовской области представляет 20 человек из 9-и образовательных организаций высшего образования области: СГАУ имени Н.И. Вавилова, Приволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Поволжский кооперативный институт (филиал) АНО ВО Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации», СГЮА, СГУ имени Н.Г. Чернышевского, СГМУ имени В.И. Разумовского, Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, СГТУ имени Гагарина Ю.А., филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования «Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратов.Неоднократно на базе Регионального центра «Молодежь плюс» были проведены заседания рабочей группы по вопросам подготовки форума, в состав которой входили представители заинтересованных министерств и ведомств, а также образовательных организаций высшего образования области. По результатам рассмотрения комиссией отобрано 4 доклада от образовательных организаций высшего образования области по 4 сессиям форума:сессия «Образование», проект «Новые образовательные технологии как инструмент международного сотрудничества» (ПИУ имени П.А. Столыпина – филиала ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте РФ»);сессия «Молодежное предпринимательство», проект «Молодежные старт-апы Саратовского государственного аграрного университета» (СГАУ имени Н.И. Вавилова);сессия «Наука и инновации», проект «Исследование алмазоподобного покрытия на металлическом брекете» (СГТУ имени Гагарина Ю.А.);сессия «Туризм, культура и искусство», проект «Путешествие по Саратовской области в длиною в год: выбери свое время и впечатления» (СГУ имени Н.Г. Чернышевского).Также организаторы форума рассмотрели 3 видеоролика:демонстрационный видеоролик о регионе (комитет по туризму области);видеоролик концертных номеров студенческих и молодежных коллективов для онлайн-концерта на закрытие форума (министерство культуры области);видеоролик мастер-класса по креативной индустрии и народным промыслам (Палата ремесел Саратовской области, министерство экономического развития области).Форум проходит в формате видео-конференции на 4 площадках:- СГЮА;- СГАУ имени Н.И. Вавилова;- СГТУ имени Гагарина Ю.А;- СГУ имени Н.Г. Чернышевского.