Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли на 70% январе-октябре

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Во внутреннем сообщении перевезено 25,4 тыс. ДФЭ (+10,5% к аналогичному периоду прошлого года), в транзитном – 92,7 тыс. ДФЭ (рост в 2,3 раза), в экспортном – 10,9 тыс. ДФЭ (-17,7%), в импортном – 18,6 тыс. ДФЭ (+84%).Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 87% и составило 131,4 тыс. ДФЭ. В них перевезено более 1,65 млн тонн грузов (+49,2%), в том числе:- промышленных товаров народного потребления – 39 тыс. ДФЭ (рост в 2,6 раза к уровню января-октября 2020 года);- химикатов и соды – 27,4 тыс. (+14,7%);- метизов – 25,6 тыс. (рост в 3 раза);- машин, станков и двигателей – 11,1 тыс. (рост в 2,4 раза);- черных металлов – 6,1 тыс. (+73,1%);- продовольственных товаров – 4 тыс. (+20,6%);- цветных металлов – 4,1 тыс. (-6,6%);- сельскохозяйственные машины – 3,4 тыс. (рост в 8,5 раза);- остальные и сборные грузы – 3,4 тыс. (рост в 2,7 раза);- автомобилей и комплектующих – 2,9 тыс. (рост в 2,2 раза);- нефти и нефтепродуктов – 1,8 тыс. (-11,2%).