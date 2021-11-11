ПФР: На что обратить внимание при заполнении заявления на выплату одиноким родителям

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Во избежание ошибок при заполнении заявления и, как следствие, возвратов на исправление, стоит обратить внимание на ряд нюансов.Важно правильно заполнить заявление, проверив все данные, и верно выбрав категорию заявителя. Перепроверьте, чтобы не было опечаток в фамилии, имени и отчестве всех членов семьи.На вопрос в заявлении «Сколько у вас детей?» важно указать всех несовершеннолетних детей и детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях либо образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего образования по очной форме обучения (за исключением таких детей, состоящих в браке). Сведения об обучении следует указывать (ставить отметку «да») только для детей в возрасте 18 лет и старше.Обратите внимание, что купленное жилье за счет средств маткапитала не является выданным в рамках предоставления мер социальной поддержки. Такое утверждение нужно отметить только в случаях, если вы бесплатно получили жилье в рамках мер социальной поддержки от региональных или муниципальных органов власти.Раздел «Сведения об алиментах» необходимо заполнить реальными данными: внести реквизиты судебного решения о взыскании алиментов или исполнительного листа. Под реквизитами имеется в виду полное наименование суда (его нужно выбрать из выпадающего списка, дата вынесения судебного решения и ФИО алиментщика, то есть бывшего супруга). Если дата вынесения судебного решения неизвестна, то нужно поставить год вынесения решения.При этом если после развода, вы изменили фамилию, то обязательно ставите галочку в строке «Я меняла фамилию после решения суда».Особенно важно верно указать номер счета для перечисления средств, не перепутав его с номером карты, с номером корреспондентского счета банка, с номинальным счетом родителя, открытого на ребенка. Следует учесть, что средства могут быть зачислены только на карту «Мир» либо на «бескарточный» банковский счет. В случае изменения фамилии после подачи заявления необходимо через ЕПГУ подать Заявление об изменении сведений.Задать вопросы можно, позвонив по телефону «горячей линии» Отделения ПФР по Саратовской области 8 (8452) 37-98-77.