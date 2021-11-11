Саратовцев приглашают к участию в «Экодиктанте».

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Он пройдет в период с 14 по 21 ноября. В проекте смогут принять участие все желающие. Ожидается, что в 2021 году его напишут более трех миллионов человек из России и зарубежных стран.Организаторами мероприятия выступили АНО «Равноправие», «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» Минпросвещения России, общественные организации.С 2021 года «Экодиктанту» присвоен статус международного проекта. В мае текущего года более 1100 участников IX Невского международного экологического конгресса проверили свои экологические знания на портале ЭКОДИКТАНТ.РУС.Среди 17 взаимосвязанных целей, включенных в 2015 году в итоговый документ Генеральной ассамблеи ООН в качестве «Повестки дня на период до 2030», содержатся следующие показатели: качественное образование, чистая вода и санитария, недорогостоящая и чистая энергия, ответственное потребление и производство, борьба с изменением климата, сохранение морских экосистем, сохранение экосистем суши.Поддержку акции оказывают знаменитости в разных сферах – в искусстве, здравоохранении, обществе, спорте.Проект стал поистине всенародным. В подготовке вопросов и создании экологических видеоуроков принимают участие обычные граждане.В онлайн-формате акция пройдет на портале ЭКОДИКТАНТ.РУС и на организованных офлайн-площадках в России и за рубежом.