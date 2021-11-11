11 ноября 2021 ЧЕТВЕРГ
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Саратовцев приглашают к участию в «Экодиктанте»

Новости


Саратовцев приглашают к участию в «Экодиктанте».

Он пройдет в период с 14 по 21 ноября. В проекте смогут принять участие все желающие. Ожидается, что в 2021 году его напишут более трех миллионов человек из России и зарубежных стран.

Организаторами мероприятия выступили АНО «Равноправие», «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» Минпросвещения России, общественные организации.

С 2021 года «Экодиктанту» присвоен статус международного проекта. В мае текущего года более 1100 участников IX Невского международного экологического конгресса проверили свои экологические знания на портале ЭКОДИКТАНТ.РУС.

Среди 17 взаимосвязанных целей, включенных в 2015 году в итоговый документ Генеральной ассамблеи ООН в качестве «Повестки дня на период до 2030», содержатся следующие показатели: качественное образование, чистая вода и санитария, недорогостоящая и чистая энергия, ответственное потребление и производство, борьба с изменением климата, сохранение морских экосистем, сохранение экосистем суши.

Поддержку акции оказывают знаменитости в разных сферах – в искусстве, здравоохранении, обществе, спорте.

Проект стал поистине всенародным. В подготовке вопросов и создании экологических видеоуроков принимают участие обычные граждане.

В онлайн-формате акция пройдет на портале ЭКОДИКТАНТ.РУС и на организованных офлайн-площадках в России и за рубежом.
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