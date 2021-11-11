Музей боевой и трудовой славы приглашает саратовцев и гостей города в легендарный Танк Т-34

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Зимой 2019 года в российских кинотеатрах вышел в прокат художественный фильм «Т-34» - полнометражная драма о Великой Отечественной войне. В основу сюжета легла реальная история о дерзком побеге из немецкого плена младшего лейтенанта Ивушкина, который на легендарной «тридцатьчетверке» вступил в бой с лучшим немецким танковым асом Ягером и победил его.Сотрудники музея специально для фанатов фильма «Т-34» разработали уникальную, интересную, интерактивную, тематическую экскурсию «Ласточка в танковых войсках», которую проведут для вас лучшие научные сотрудники и экскурсоводы. Вы можете почувствовать себя настоящим танкистом, забравшись во внутрь танка или сделать памятные фотографии у легендарной «тридцатьчетверки», примерив настоящий танковый шлемофон.Почувствуйте себя настоящим танкистом, забравшись внутрь легендарного танка Т-34.Заказать экскурсию и получить ответы на интересующие Вас вопросы можно по телефону 65-98-20