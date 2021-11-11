«Волонтеры Победы» приглашают принять участие в интеллектуальной игре «Наука»

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Мероприятие приурочено к Всемирному дню науки. Оно состоится 10 ноября в 13:00 по московскому времени в формате индивидуальной игры, в которой участнику необходимо отвечать на вопросы ведущего.Принять участие в игре «Наука» могут молодые люди старше 14 лет. Для участия необходимо зарегистрировать на сайте и подать заявку в разделе «Мероприятия».