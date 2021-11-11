Проводится Всероссийская премия молодежных движений «Время молодых»

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Премия направлена на развитие, поддержку и нематериальное поощрение лучших представителей сферы молодежной политики на Всероссийском уровне.Цель Премии – общественное признание заслуг молодежи и выявление лучших молодых людей и представителей профессионального общества, работающего в сфере молодежной политики.Участниками могут быть представители некоммерческих партнерских организаций, профессиональная деятельность которых связана с реализацией государственной молодежной политики на территории Российской Федерации.Премия проводится по следующим номинациям: «Время лучших», «Время открытий», «Время быть вместе», «Время возможностей», «Время поколения Z», «Друг молодых», «Место молодых», «Голос молодых».Кандидатам необходимо зарегистрироваться через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» по 22 ноября включительно.Финал Премии состоится 25 декабря в Москве.