"Серебряные» волонтеры знакомят пожилых граждан с оздоровительными практиками

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Многие мастер-классы, в проведении которых специалистам центров активно помогают «серебряные» волонтеры, проходят в онлайн-формате. Напомним, что программы занятий, направленные на продление активного долголетия пожилых граждан, в том числе курсы компьютерной грамотности, реализуются в рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» при каждом комплексном центре социального обслуживания населения области.Ряд занятий по здоровому образу жизни проходят на открытом воздухе. Так, в рамках развития технологии «Зал адаптивной физкультуры» нацпроекта «Демография» в комплексном центре соцобслуживания Красноармейского района состоялось очередное занятие для пенсионеров.Граждане пожилого возраста осваивали навыки китайского энергетического самомассажа, в том числе с помощью палок для скандинавской ходьбы. Инициатором изучения данной методики и проведения занятий выступила «серебряный» волонтер Тамара Климовская. Она ознакомила группу с азами данной практики и провела мастер-класс.«Практика называется «Пройти спокойно без остановки». Она способна за короткие сроки восстановить наши жизненные силы, привести мышцы в тонус и предотвратить болезни. После такого самомассажа и интенсивной тренировки на свежем воздухе пожилые люди чувствуют себя наполненными энергией, бодростью и отличным настроением», - рассказала Тамара Константиновна.Напомним, в настоящее время социальная технология «Зал адаптивной физкультуры» действует в 20 комплексных центрах соцобслуживания населения области.