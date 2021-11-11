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Проводится следственная проверка по факту гибели на пожаре двух человек в городе Вольске

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Следственным отделом по городу Вольск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту смерти в результате пожара мужчины и женщины.

По предварительным данным, 9 ноября 2021 года около 21 часа произошло возгорание в квартире, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного дома на улице Фирстова в городе Вольске. Прибывшие по вызову соседей пожарные, ликвидировали возгорание и задымление в жилище. После тушения огня в комнате на полу обнаружено тело 66-летней хозяйки квартиры и ее 57-летнего знакомого.

Следователем СК проведен осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на телах погибших при внешнем осмотре не обнаружено. По предварительным данным, их смерть наступила вследствие отравления продуктами горения.

Очаг возгорания располагался в помещении кухни в месте нахождения конструкции вытяжки.

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В том числе причины возгорания. Назначено судебно-медицинское исследование тел мужчины и женщины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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