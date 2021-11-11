Проводится следственная проверка по факту гибели на пожаре двух человек в городе Вольске

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По предварительным данным, 9 ноября 2021 года около 21 часа произошло возгорание в квартире, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного дома на улице Фирстова в городе Вольске. Прибывшие по вызову соседей пожарные, ликвидировали возгорание и задымление в жилище. После тушения огня в комнате на полу обнаружено тело 66-летней хозяйки квартиры и ее 57-летнего знакомого.Следователем СК проведен осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на телах погибших при внешнем осмотре не обнаружено. По предварительным данным, их смерть наступила вследствие отравления продуктами горения.Очаг возгорания располагался в помещении кухни в месте нахождения конструкции вытяжки.В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В том числе причины возгорания. Назначено судебно-медицинское исследование тел мужчины и женщины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.