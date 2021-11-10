Воспитанники спортшколы «Юность» сдали нормативы ГТО
На стадионе «Сигнал» посёлка Приволжский воспитанники отделения футбола спортивной школы «Юность» I-IV ступени (6-15 лет) под руководством тренера Александра Королёва выполняли нормативы (тесты) комплекса ВФСК «ГТО». Мероприятие проводили сотрудники Энгельсского центра тестирования ВФСК «ГТО» и волонтеры.
Участникам предстояло выполнить следующие виды испытаний: наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30, 1000, 1500 и 2000м, челночный бег 3х10м, метание мяча весом 150 гр.
Благодаря занятиям спортом и здоровому образу жизни все ребята достойно справились с испытаниями и показали хорошие результаты.
Лучшие результаты показали:
I ступень(6-8 лет):
Роман Матасов бег на 30мм – 5,2 сек.
Даниил Морозов поднимание туловища из положения лежа на спине – 45 раз, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу – 21 раз.
II ступень (9-10 лет):
Александр Фролов бег на 30м – 4,9 сек, прыжок в длину с места толчком двумя ногами - 196 см.
Матвей Терещенко сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу – 30 раз.
Арсений Агеев поднимание туловища из положения лежа на спине – 56 раз.
III ступень (11-12 лет):
Никита Алиев прыжок в длину с места толчком двумя ногами – 198 см.
Андрей Васильев поднимание туловища из положения лежа на спине – 52 раза.
IV ступень (13-15 лет):
Павел Спиридонов прыжок в длину с места толчком двумя ногами – 260см, бег на 30м – 4,4 сек.
Глеб Лысункин поднимание туловища из положения лежа на спине – 56 раз.
Кирилл Классин бег на 2000 м – 8.09 мин.