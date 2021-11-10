Воспитанники спортшколы «Юность» сдали нормативы ГТО

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Участникам предстояло выполнить следующие виды испытаний: наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30, 1000, 1500 и 2000м, челночный бег 3х10м, метание мяча весом 150 гр.Благодаря занятиям спортом и здоровому образу жизни все ребята достойно справились с испытаниями и показали хорошие результаты.Лучшие результаты показали:I ступень(6-8 лет):Роман Матасов бег на 30мм – 5,2 сек.Даниил Морозов поднимание туловища из положения лежа на спине – 45 раз, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу – 21 раз.II ступень (9-10 лет):Александр Фролов бег на 30м – 4,9 сек, прыжок в длину с места толчком двумя ногами - 196 см.Матвей Терещенко сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу – 30 раз.Арсений Агеев поднимание туловища из положения лежа на спине – 56 раз.III ступень (11-12 лет):Никита Алиев прыжок в длину с места толчком двумя ногами – 198 см.Андрей Васильев поднимание туловища из положения лежа на спине – 52 раза.IV ступень (13-15 лет):Павел Спиридонов прыжок в длину с места толчком двумя ногами – 260см, бег на 30м – 4,4 сек.Глеб Лысункин поднимание туловища из положения лежа на спине – 56 раз.Кирилл Классин бег на 2000 м – 8.09 мин.