"Швамбранию на улицах Покровска" можно увидеть в Пушкинке

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В 1931 году в журнале «Пионер» была опубликована повесть нашего земляка-писателя Льва Кассиля «Швамбрания». Она являлась продолжением первой повести «Кондуит», напечатанной здесь же в 1929 году. В 1935 году Кассиль переработал повести и объединил их в одну книгу, с тех пор они издаются как одно произведение «Кондуит и Швамбрания».Шамбрания – это удивительная страна, особый мир, полный опасностей, секретов и загадок, с «множеством тайных документов, мореходных карт, государственного герба и собственного флага». В повести писатель не только воплотил главную мечту всех детей на свете – найти свою страну, не доступную для посторонних, но и поделился своими детскими воспоминаниями о городе Энгельсе (ранее Покровске) начала XX века.Используя цифровые возможности виртуальной фотовыставки «Швамбрания на улицах Покровска», вы узнаете историю города Энгельса, рассказанную на страницах книги. Фотовыставка предлагает возможность доступа посредством QR-кодов на официальный сайт Централизованной библиотечной системы Энгельсского муниципального района, где каждая фотография сопровождается отрывом из книги или исторической справкой.Разглядывая фотографии, дополненные цитатами из самого известного произведения Кассиля, вы убедитесь в истинности слов, которыми сам писатель оценивал своё творчество: «Он открывал детям страны, которых на свете нет, уча любить ту землю, что была ему дороже всего на свете».