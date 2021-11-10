"Швамбранию на улицах Покровска" можно увидеть в Пушкинке
Выставка, разработанная и предоставленная Центральной библиотекой для детей и юношества им. Л.А. Кассиля города Энгельса, приглашает совершить экскурсию по Покровской слободе – малой родине Льва Абрамовича, описанной им в автобиографической повести «Кондуит и Швамбрания».
В 1931 году в журнале «Пионер» была опубликована повесть нашего земляка-писателя Льва Кассиля «Швамбрания». Она являлась продолжением первой повести «Кондуит», напечатанной здесь же в 1929 году. В 1935 году Кассиль переработал повести и объединил их в одну книгу, с тех пор они издаются как одно произведение «Кондуит и Швамбрания».
Шамбрания – это удивительная страна, особый мир, полный опасностей, секретов и загадок, с «множеством тайных документов, мореходных карт, государственного герба и собственного флага». В повести писатель не только воплотил главную мечту всех детей на свете – найти свою страну, не доступную для посторонних, но и поделился своими детскими воспоминаниями о городе Энгельсе (ранее Покровске) начала XX века.
Используя цифровые возможности виртуальной фотовыставки «Швамбрания на улицах Покровска», вы узнаете историю города Энгельса, рассказанную на страницах книги. Фотовыставка предлагает возможность доступа посредством QR-кодов на официальный сайт Централизованной библиотечной системы Энгельсского муниципального района, где каждая фотография сопровождается отрывом из книги или исторической справкой.
Разглядывая фотографии, дополненные цитатами из самого известного произведения Кассиля, вы убедитесь в истинности слов, которыми сам писатель оценивал своё творчество: «Он открывал детям страны, которых на свете нет, уча любить ту землю, что была ему дороже всего на свете».