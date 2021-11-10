«Волонтеры Победы» приглашают принять участие в интеллектуальной игре «Наука»
Всероссийское движение «Волонтеры Победы» проводит интеллектуальную онлайн-игру в рамках проекта «Наши Победы».
Мероприятие приурочено к Всемирному дню науки. Оно состоится 10 ноября в 13:00 по московскому времени в формате индивидуальной игры, в которой участнику необходимо отвечать на вопросы ведущего.
Принять участие в игре «Наука» могут молодые люди старше 14 лет. Для участия необходимо зарегистрировать на сайте и подать заявку в разделе «Мероприятия». Подробности можно узнать здесь.