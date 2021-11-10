10 ноября 2021 СРЕДА
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17:00 | 09 ноября
Воспитанники спортшколы «Юность» сдали нормативы ГТО
16:12 | 09 ноября
"Швамбранию на улицах Покровска" можно увидеть в Пушкинке
15:37 | 09 ноября
«Волонтеры Победы» приглашают принять участие в интеллектуальной игре «Наука»
14:45 | 09 ноября
По количеству модернизированных кинозалов Саратовская область занимает третье место в рейтинге регионов России
13:54 | 09 ноября
КУЛЬТУРНЫЙ МАРАФОН», ПОСВЯЩЕННЫЙ КИНЕМАТОГРАФУ, СТАРТОВАЛ В РОССИИ
13:00 | 09 ноября
В социозащитных учреждениях проводится ревакцинация от коронавирусной инфекции
12:08 | 09 ноября
Завершился седьмой городской открытый фестиваль национальных искусств «В семье единой»
10:52 | 09 ноября
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09:57 | 09 ноября
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«Волонтеры Победы» приглашают принять участие в интеллектуальной игре «Наука»

Новости


Всероссийское движение «Волонтеры Победы» проводит интеллектуальную онлайн-игру в рамках проекта «Наши Победы».

Мероприятие приурочено к Всемирному дню науки. Оно состоится 10 ноября в 13:00 по московскому времени в формате индивидуальной игры, в которой участнику необходимо отвечать на вопросы ведущего.

Принять участие в игре «Наука» могут молодые люди старше 14 лет. Для участия необходимо зарегистрировать на сайте и подать заявку в разделе «Мероприятия». Подробности можно узнать здесь.
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