По количеству модернизированных кинозалов Саратовская область занимает третье место в рейтинге регионов России
В Саратовской области продолжается реализация нацпроекта "Культура".
К концу 2021 г. в области будет переоборудовано 37 кинозалов в 29 населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. чел., из которых 27 действуют в структуре муниципальных учреждений культуры в 24 районах области, 10 – с частной формой собственности в 5 районах.
К концу 2021 г. в муниципальных учреждениях культуры будет действовать 5 842 зрительских места для организации кинопоказа.
Всего на техническое обеспечение и модернизацию муниципальных кинозалов по программе Фонда кино и национальному проекту «Культура» привлечено 185 млн руб. государственных субсидий.
Проект реализуется при поддержке Фонда кино в рамках национального проекта «Культура».
Кинозалы оборудованы современными цифровыми киноустановками, позволяющими смотреть фильмы отечественного и зарубежного кинематографа с самым высоким качеством изображения и звука, в том числе и в формате 3D.
В настоящее время по количеству модернизированных кинозалов Саратовская область занимает 3-е место в рейтинге регионов России, а также среди субъектов ПФО.
Комментарий и.о министра культуры Татьяны Астафьевой:
- В рамках федеральной программы поддержки кинозалов и получения субсидии в размере 5 млн.рублей готовится к открытию кинозал в р.п.Екатериновка. Заключен контракт на поставку оборудования.
В настоящее время выполняются работы по ремонту кинозала. Уже закончены работы по демонтажу дверных проемов, установке теплоизоляционных плит, произведены работы по подготовке стен, покрытия пола, установлена перегородка кинопроекторной. В ближайшее время ожидается получение и монтаж оборудования.
Открытие кинозала запланировано на декабрь 2021 года.