По количеству модернизированных кинозалов Саратовская область занимает третье место в рейтинге регионов России

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К концу 2021 г. в области будет переоборудовано 37 кинозалов в 29 населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. чел., из которых 27 действуют в структуре муниципальных учреждений культуры в 24 районах области, 10 – с частной формой собственности в 5 районах.К концу 2021 г. в муниципальных учреждениях культуры будет действовать 5 842 зрительских места для организации кинопоказа.Всего на техническое обеспечение и модернизацию муниципальных кинозалов по программе Фонда кино и национальному проекту «Культура» привлечено 185 млн руб. государственных субсидий.Проект реализуется при поддержке Фонда кино в рамках национального проекта «Культура».Кинозалы оборудованы современными цифровыми киноустановками, позволяющими смотреть фильмы отечественного и зарубежного кинематографа с самым высоким качеством изображения и звука, в том числе и в формате 3D.В настоящее время по количеству модернизированных кинозалов Саратовская область занимает 3-е место в рейтинге регионов России, а также среди субъектов ПФО.Комментарий и.о министра культуры Татьяны Астафьевой:- В рамках федеральной программы поддержки кинозалов и получения субсидии в размере 5 млн.рублей готовится к открытию кинозал в р.п.Екатериновка. Заключен контракт на поставку оборудования.В настоящее время выполняются работы по ремонту кинозала. Уже закончены работы по демонтажу дверных проемов, установке теплоизоляционных плит, произведены работы по подготовке стен, покрытия пола, установлена перегородка кинопроекторной. В ближайшее время ожидается получение и монтаж оборудования.Открытие кинозала запланировано на декабрь 2021 года.