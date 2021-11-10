КУЛЬТУРНЫЙ МАРАФОН», ПОСВЯЩЕННЫЙ КИНЕМАТОГРАФУ, СТАРТОВАЛ В РОССИИ

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Она приурочена к важной дате в истории кино — 125 лет назад в стране состоялся первый киносеанс. Школьники смогут пройти увлекательный онлайн-тест и ближе познакомиться с искусством, которое обычно не изучают в школе. Интерактивные задания помогут понять, как устроено кино, как режиссеры управляют эмоциями зрителя и какие приемы используют. Организаторы проекта — Минкультуры, Минпросвещения России РФ и Яндекс.Цель «Культурного марафона» — увлечь школьников новым «предметом», познакомить их с важными кинолентами и вдохновить на размышления и творческие поиски. Изучая и обсуждая кино, участники учатся анализировать художественные произведения и формулировать свое мнение. Задания адаптированы для учеников младших, средних и старших классов. Школьники узнают, за счет каких приемов создатели фильмов держат нас в напряжении, что цвет может рассказать о чувствах героя и по каким принципам строятся комедийные диалоги. Теория подкреплена примерами из зарубежной и отечественной классики и современных фильмов.«Мы объявляем о начале уже третьей всероссийской акции «Культурный марафон, - рассказала Министр Культуры Российской Федерации Ольга Любимова. – Она ежегодно проводится в рамках проекта «Культура для школьников». В этом году «Культурный марафон» посвящён кинематографу — 125 лет назад в России прошёл первый киносеанс. Так что приглашаем детей, родителей и учителей отправиться в увлекательное путешествие по миру кино. Для каждого возраста эксперты подготовили разные мультимедийные онлайн-тесты, поэтому интересно и познавательно будет абсолютно всем. Здесь не будет победителей и проигравших, а шанс получить приз — грамоту, сертификат и много других подарков — есть у каждого участника».Чтобы принять участие в «Культурном марафоне», нужно зарегистрироваться по ссылке. Присоединиться к проекту могут все желающие — учителя, школьники, их родители. На прохождение теста понадобится от 15 до 25 минут, начать можно в любое время. Участники смогут выиграть призы — Яндекс.Станции Лайт. Их получат 100 учителей и 500 учеников.