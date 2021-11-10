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Завершился седьмой городской открытый фестиваль национальных искусств «В семье единой»

Новости


Завершился седьмой городской открытый фестиваль национальных искусств «В семье единой», который направлен на укрепление и развитие культурных связей, расширение сотрудничества в области культуры и искусства между национальными общинами, организациями, объединениями, центрами национально-культурной направленности.

В этом году конкурс во второй раз проходил в онлайн-формате. Участниками фестиваля были учащиеся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, художественные коллективы и солисты творческих объединений, представители национально-культурных автономий и центров национальных объединений, общин и организаций разных национальностей: украинцы, русские, армяне, мордва, ингуши, узбеки, евреи, азербайджанцы, дагестанцы. Всего на участие в фестивале было подано 30 заявок.

Конкурсанты соревновались в следующих номинациях:

- «Национальная композиция» (песня, танец, обряд);

- «Изобразительное искусство»;

- «Национальная кухня».

Гала-концерт фестиваля любой желающий может посмотреть по ссылке.
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