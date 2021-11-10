ТАТЬЯНА АСТАФЬЕВА: «БЛАГОДАРЯ МАСШТАБНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ «КУЛЬТУРА МАЛОЙ РОДИНЫ» В ТЕАТРАХ ОБЛАСТИ БЫЛО ПОСТАВЛЕНО 65 НОВЫХ СПЕКТАКЛЕЙ И ЗАПЛАНИРОВАНО 15 ПРЕМЬЕР»

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Проекты «Театры малых городов» и «Театры – детям» являются составной частью масштабного федеральные проекта «Культура малой Родины» и реализуются в нашем регионе с 2017 года. За это время в театрах области было поставлено 65 новых спектаклей, в этом году по проектам запланировано 15 премьер.На реализацию проекта «Театры малых городов» в 2021 году выделено 20,1 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 17,9 млн рублей. Все средства освоены в полном объеме.В проекте принимают участие 4 театра: Балаковский театр юного зрителя имени Лебедева, Балашовский и Вольский драматический театры, Энгельсский областной театр оперетты.Из запланированных 8 спектаклей в настоящее время уже состоялось 7 премьер. 20 ноября пройдет сдача спектакля «Сказка для взрослых» по произведениям Салтыкова-Щедрина в Балашовском драмтеатре.Новые возможности для развития детских и кукольных театров предоставляет проект «Театр – детям». В этом году сумма финансирования мероприятий проекта составила 31,5 млн рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 28,4 млн рублей. Все средства освоены в полном объеме. В проекте задействованы ТЮЗ имени Киселева, театр кукол «Теремок», коллективы областной филармонии – эстрадный театр «Арт-Ревю» и театр «Куклы Папы Карло».Комментарий и.о.министра культуры Татьяны Астафьевой:- Несмотря трудности, связанные с пандемией, театры смогли практически полностью представить зрителю запланированные спектакли в установленные сроки, соблюдая все санитарно-эпидемиологические требования. Наши театры стремятся быть современными, не боятся экспериментировать. На новые постановки активно приглашаются режиссеры, художники из других городов. В этом голу над спектаклями работали режиссеры из Москвы (в театре оперетты, Вольском драмтеатре), из Воронежа (в Балашовском драмтеатре), из Самары (в Балаковском ТЮЗе).В спектаклях театра юного зрителя им.Ю.П.Киселева были заняты режиссеры и художники из Санкт-Петербурга (спектакль «Эмиль из Лённеберги») и Москвы («Мы на острове Сальткрока»). Спектакль «Пиковая дама» стал первой постановкой нового главного режиссера театра Георгия Цнобиладзе. В процессе реализации проектов появилось больше возможностей, разнообразных и интересных творческих планов. Репертуарная афиша обогатилась интересными спектаклями как для взрослого, так и детского зрителя. Одной из основных задач при формировании репертуара была и есть опора на классическую драматургию. Более 70% взрослых спектаклей поставлено по русской и зарубежной классике. В основе детских спектаклей – любимые русские народные сказки, популярные произведения русских и зарубежных писателей.