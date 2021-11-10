ТАТЬЯНА АСТАФЬЕВА: «БЛАГОДАРЯ МАСШТАБНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ «КУЛЬТУРА МАЛОЙ РОДИНЫ» В ТЕАТРАХ ОБЛАСТИ БЫЛО ПОСТАВЛЕНО 65 НОВЫХ СПЕКТАКЛЕЙ И ЗАПЛАНИРОВАНО 15 ПРЕМЬЕР»
8 ноября и.о.министра культуры области Татьяна Астафьева доложила об итогах реализации федеральных проектов «Театры малых городов» и «Театры – детям» в 2021 году.
Проекты «Театры малых городов» и «Театры – детям» являются составной частью масштабного федеральные проекта «Культура малой Родины» и реализуются в нашем регионе с 2017 года. За это время в театрах области было поставлено 65 новых спектаклей, в этом году по проектам запланировано 15 премьер.
На реализацию проекта «Театры малых городов» в 2021 году выделено 20,1 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 17,9 млн рублей. Все средства освоены в полном объеме.
В проекте принимают участие 4 театра: Балаковский театр юного зрителя имени Лебедева, Балашовский и Вольский драматический театры, Энгельсский областной театр оперетты.
Из запланированных 8 спектаклей в настоящее время уже состоялось 7 премьер. 20 ноября пройдет сдача спектакля «Сказка для взрослых» по произведениям Салтыкова-Щедрина в Балашовском драмтеатре.
Новые возможности для развития детских и кукольных театров предоставляет проект «Театр – детям». В этом году сумма финансирования мероприятий проекта составила 31,5 млн рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 28,4 млн рублей. Все средства освоены в полном объеме. В проекте задействованы ТЮЗ имени Киселева, театр кукол «Теремок», коллективы областной филармонии – эстрадный театр «Арт-Ревю» и театр «Куклы Папы Карло».
Комментарий и.о.министра культуры Татьяны Астафьевой:
- Несмотря трудности, связанные с пандемией, театры смогли практически полностью представить зрителю запланированные спектакли в установленные сроки, соблюдая все санитарно-эпидемиологические требования. Наши театры стремятся быть современными, не боятся экспериментировать. На новые постановки активно приглашаются режиссеры, художники из других городов. В этом голу над спектаклями работали режиссеры из Москвы (в театре оперетты, Вольском драмтеатре), из Воронежа (в Балашовском драмтеатре), из Самары (в Балаковском ТЮЗе).
В спектаклях театра юного зрителя им.Ю.П.Киселева были заняты режиссеры и художники из Санкт-Петербурга (спектакль «Эмиль из Лённеберги») и Москвы («Мы на острове Сальткрока»). Спектакль «Пиковая дама» стал первой постановкой нового главного режиссера театра Георгия Цнобиладзе. В процессе реализации проектов появилось больше возможностей, разнообразных и интересных творческих планов. Репертуарная афиша обогатилась интересными спектаклями как для взрослого, так и детского зрителя. Одной из основных задач при формировании репертуара была и есть опора на классическую драматургию. Более 70% взрослых спектаклей поставлено по русской и зарубежной классике. В основе детских спектаклей – любимые русские народные сказки, популярные произведения русских и зарубежных писателей.