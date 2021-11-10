10 ноября 2021 СРЕДА
Новости
17:00 | 09 ноября
Воспитанники спортшколы «Юность» сдали нормативы ГТО
16:12 | 09 ноября
"Швамбранию на улицах Покровска" можно увидеть в Пушкинке
15:37 | 09 ноября
«Волонтеры Победы» приглашают принять участие в интеллектуальной игре «Наука»
14:45 | 09 ноября
По количеству модернизированных кинозалов Саратовская область занимает третье место в рейтинге регионов России
13:54 | 09 ноября
КУЛЬТУРНЫЙ МАРАФОН», ПОСВЯЩЕННЫЙ КИНЕМАТОГРАФУ, СТАРТОВАЛ В РОССИИ
13:00 | 09 ноября
В социозащитных учреждениях проводится ревакцинация от коронавирусной инфекции
12:08 | 09 ноября
Завершился седьмой городской открытый фестиваль национальных искусств «В семье единой»
10:52 | 09 ноября
ТАТЬЯНА АСТАФЬЕВА: «БЛАГОДАРЯ МАСШТАБНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ «КУЛЬТУРА МАЛОЙ РОДИНЫ» В ТЕАТРАХ ОБЛАСТИ БЫЛО ПОСТАВЛЕНО 65 НОВЫХ СПЕКТАКЛЕЙ И ЗАПЛАНИРОВАНО 15 ПРЕМЬЕР»
09:57 | 09 ноября
Дзюдоитски спортивной школы «Сокол» принесли четыре золотые медали в копилку Саратовской области
09:00 | 09 ноября
Первый «ЭтноКвиз Саратовской области» собрал 28 команд региона
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Дзюдоитски спортивной школы «Сокол» принесли четыре золотые медали в копилку Саратовской области

Новости


Спортсменки спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо «Сокол» в эти дни успешно выступают на различных соревнованиях.

С 5 по 9 ноября в г. Ижевске проходит Первенство России по дзюдо среди спортсменов до 18 лет.

В соревнованиях принимают участие 714 спортсменов из всех регионов РФ.

Хадижа Гадашова (в весовой категории до 48 кг) в упорной борьбе завоевала золотую медаль.

Соревнования в Ижевске продолжаются.

6 ноября в г. Раменском (Московская область) прошел открытый турнир по дзюдо среди спортсменов до 13 лет.

Екатерина Ерокина в весовой категории до 32 кг и Василиса Перегудова - до 44 кг завоевали золотые медали.

7 ноября в г. Твери на открытом турнире по дзюдо среди спортсменов до 13 лет Екатерина Ерокина в весовой категории до 32 кг завоевала золотую медаль.

В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов.

Тренирует спортсменок Леван Тедешвили.
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