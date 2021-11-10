Дзюдоитски спортивной школы «Сокол» принесли четыре золотые медали в копилку Саратовской области
Спортсменки спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо «Сокол» в эти дни успешно выступают на различных соревнованиях.
С 5 по 9 ноября в г. Ижевске проходит Первенство России по дзюдо среди спортсменов до 18 лет.
В соревнованиях принимают участие 714 спортсменов из всех регионов РФ.
Хадижа Гадашова (в весовой категории до 48 кг) в упорной борьбе завоевала золотую медаль.
Соревнования в Ижевске продолжаются.
6 ноября в г. Раменском (Московская область) прошел открытый турнир по дзюдо среди спортсменов до 13 лет.
Екатерина Ерокина в весовой категории до 32 кг и Василиса Перегудова - до 44 кг завоевали золотые медали.
7 ноября в г. Твери на открытом турнире по дзюдо среди спортсменов до 13 лет Екатерина Ерокина в весовой категории до 32 кг завоевала золотую медаль.
В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов.
Тренирует спортсменок Леван Тедешвили.