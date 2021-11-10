Дзюдоитски спортивной школы «Сокол» принесли четыре золотые медали в копилку Саратовской области

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С 5 по 9 ноября в г. Ижевске проходит Первенство России по дзюдо среди спортсменов до 18 лет.В соревнованиях принимают участие 714 спортсменов из всех регионов РФ.Хадижа Гадашова (в весовой категории до 48 кг) в упорной борьбе завоевала золотую медаль.Соревнования в Ижевске продолжаются.6 ноября в г. Раменском (Московская область) прошел открытый турнир по дзюдо среди спортсменов до 13 лет.Екатерина Ерокина в весовой категории до 32 кг и Василиса Перегудова - до 44 кг завоевали золотые медали.7 ноября в г. Твери на открытом турнире по дзюдо среди спортсменов до 13 лет Екатерина Ерокина в весовой категории до 32 кг завоевала золотую медаль.В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов.Тренирует спортсменок Леван Тедешвили.