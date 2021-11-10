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Первый «ЭтноКвиз Саратовской области» собрал 28 команд региона

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В рамках медиа-проекта «ЭтноОтпуск на два дня: путешествуем вместе» общественная организация «Местная еврейская национально-культурная автономия города Саратова» 7 ноября 2021 года провела «ЭтноКвиз Саратовской области».

Проект «ЭтноОтпуск на два дня» второй год собирает знания о Саратовской области, ее этническом и культурном разнообразии, истории и географии, туристических достопримечательностях, удивительных местах и людях.

В новом игровом формате организаторы проекта представили «ЭтноКвиз Саратовской области», в который вошли три тура онлайн-игры с авторскими вопросами. Интеллектуально-познавательный характер квиза вызвал массу положительных отзывов на форуме викторины, в социальных сетях организаторов.

28 команд вышли на онлайн-старт, интерактивная форма обеспечила оперативное взаимодействие организаторов, участников и зрительской аудитории.

По словам организаторов, в 2021 году можно будет сыграть еще в двух квизах - в ноябре и декабре текущего года. Любой желающий может, собрав команду из 4-10 человек, стать участником следующих игр. Главным призом является получение новых знаний о своей малой родине, о традициях и культуре народов, проживающих здесь.

Проект «ЭтноОтпуск на два дня: путешествуем вместе» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и направлен на укрепление межнационального и межрелигиозного согласия.

Проект объединил в себе телепрограмму о внутреннем туризме в Саратовской области, сайт-этноэнциклопедию региона, а также мобильное приложение в помощь самостоятельным туристам.

Узнать больше о проекте можно на официальном сайте «ЭтноОтпуска» - http://etno64.ru/#about. Ознакомиться с видео проекта можно на YouTube канале https://www.youtube.com/c/ЭтноОтпускнадвадня/videos.
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