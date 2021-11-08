Балаковский филиал Областной специальной библиотеки для слепых подготовил книжно-иллюстративную выставку-просмотр «В мире и согласии»

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Аудиозаписи и видеоматериалы по теме дополняют рассказ о событиях того времени, о великом русском князе Дмитрии Пожарском и национальном герое Кузьме Минине.День народного единства. Глубокий смысл заложен в этом празднике.Россия много раз подвергалась испытаниям. Но страна снова и снова восставала из пепла. После каждой трагедии она становилась лишь сильнее на зависть врагам. Для современной России этот праздник символизирует дань вековым традициям патриотизма и согласия народа. День народного единства в России был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.«История назвала Минина и Пожарского спасителями Отечества: отдадим справедливость их усердию, не менее и гражданам, которые в сие решительное время действовали с удивительным единодушием … Никогда народ не действовал торжественнее и свободнее, никогда не имел побуждений святейших ... Все хотели одного - целости, блага России». Н. М. КарамзинПодвиг истинных патриотов земли Российской, составивших основу народного ополчения, был вдохновлен идеей общенационального единения во имя сохранения Отечества, его способности развиваться как сильная, независимая держава.