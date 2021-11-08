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HH.ru: 45% жителей Саратовской области считают, что выходных должно быть больше

Новости


Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, провела опрос и выяснила, как жители Саратовской области предпочитают отдыхать от работы и достаточно ли им выходных.

45% жителей региона уверены, что выходных дней должно быть больше. Достаточно времени для отдыха только 42% опрошенных, остальные затруднились ответить.

В условиях сложной эпидемиологической обстановки 66% респондентов в выходные дни предпочитают посвящать время семье. 23% отдыхают от работы в коротких путешествиях выходного дня, 42% – просто сидят дома. Треть проводят время с друзьями, ещё 11% в выходные работают на второй работе (чаще всего это ИТ-специалисты, юристы и маркетологи).

«Учитывая сложности с поездками за границу и на курорты, треть (34%) работников из региона готовы не брать весь отпуск подряд, а распределить дни на весь год, регулярно прибавляя к обычным выходным 1-2 дня. Еще 9% уже так и делают, но большинство - 57% - не готовы дробить свой отпуск ради удлинения выходных», - комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.