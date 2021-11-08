8 ноября 2021 ПОНЕДЕЛЬНИК
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Балаковский филиал Областной специальной библиотеки для слепых подготовил книжно-иллюстративную выставку-просмотр «В мире и согласии»
15:19 | 08 ноября
HH.ru: 45% жителей Саратовской области считают, что выходных должно быть больше
14:26 | 08 ноября
Саратовцев приглашают принять участие в международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ
13:35 | 08 ноября
Саратовские дети приглашаются к участию в конкурсе "Елка Победы"
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10:48 | 08 ноября
По горячим следам раскрыта кража народным полицейским
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Погрузка на Приволжской железной дороге составила более трех миллионов тонн в октябре
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HH.ru: жители Саратовской области рассказали, как относятся к феминитивам
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Саратовцев приглашают принять участие в международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ

Новости


2 – 5 декабря в Москве пройдет международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ с вручением международной премии за вклад в развитие гражданского общества и решение социальных проблем.

Участниками форума станут более 5000 лидеров социально ориентированных НКО и волонтерских проектов, представители органов исполнительной власти, сферы бизнеса и медиа из России и 25 стран мира.

Для участия в форуме претенденту нужно зарегистрироваться в единой информационной системе «DOBRO.RU» и подать заявку на форум до 15 ноября 2021 года.

Организаторы форума – Федеральное агентство по делам молодежи, Ассоциация волонтерских центров, Правительство города Москвы.