Саратовцев приглашают принять участие в международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ

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Участниками форума станут более 5000 лидеров социально ориентированных НКО и волонтерских проектов, представители органов исполнительной власти, сферы бизнеса и медиа из России и 25 стран мира.Для участия в форуме претенденту нужно зарегистрироваться в единой информационной системе «DOBRO.RU» и подать заявку на форум до 15 ноября 2021 года.Организаторы форума – Федеральное агентство по делам молодежи, Ассоциация волонтерских центров, Правительство города Москвы.