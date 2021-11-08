Саратовцев приглашают принять участие в международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ
2 – 5 декабря в Москве пройдет международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ с вручением международной премии за вклад в развитие гражданского общества и решение социальных проблем.
Участниками форума станут более 5000 лидеров социально ориентированных НКО и волонтерских проектов, представители органов исполнительной власти, сферы бизнеса и медиа из России и 25 стран мира.
Для участия в форуме претенденту нужно зарегистрироваться в единой информационной системе «DOBRO.RU» и подать заявку на форум до 15 ноября 2021 года.
Организаторы форума – Федеральное агентство по делам молодежи, Ассоциация волонтерских центров, Правительство города Москвы.