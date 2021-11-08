Саратовские дети приглашаются к участию в конкурсе "Елка Победы"

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Художники старше 6 лет могут пофантазировать на тему подготовки к встрече победного 1945 г. Участники могут нарисовать, как украшали елку в годы войны, как делали елочные игрушки своими руками и что дарили на Новый год. Конечно же, на картине должна быть и сама «Елка Победы».Изображения должны соответствовать времени и передавать атмосферу подготовки к празднику. Участники могут создать рисунки на основе рассказов прабабушек и прадедушек или по фотографиям из семейных архивов. В случае, если в основу открытки легла семейная история, конкурсант может приложить к рисунку рассказ об изображенном событии.Работы, выполненные в любой технике, можно будет загрузить на сайте Музея Победы до 28 ноября 2021 г. Организаторы будут оценивать рисунки в пяти возрастных номинациях: 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 лет и старше 18 лет (взрослые). В каждой категории компетентное жюри выберет трех победителей. С 1 по 7 декабря на сайте Музея Победы пройдет онлайн-голосование, авторы работ, набравших наибольшее количество голосов, получат «Приз зрительских симпатий».Имена победителей конкурса объявят 10 декабря 2021 г. Почта России использует их рисунки для создания коллекционной серии новогодних открыток.