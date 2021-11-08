Следователи СК организовали проверку по факту смерти младенца
7 ноября 2021 года около 2 часов ночи бригадой скорой медицинской помощи, прибывшей по вызову в квартиру дома по улице Международный проезд города Саратова, была констатирована смерть полуторамесячного ребенка.
Следственным отделом по Ленинскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по факту организована доследственная проверка.
Следователем СК, совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле мальчика при внешнем осмотре не обнаружено.
В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти мальчика. Осуществляется сбор информации о семье, где воспитывался ребенок.
По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.