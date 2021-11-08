В ТЮЗе киселева состоится премьера спектакля "Горка"

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Премьеру по пьесе российского драматурга Алексея Житковского «Горка» на Малой сцене готовит московский режиссёр Елена Невежина. Вместе с ней над постановкой будет работать саратовская команда, художником-постановщиком спектакля станет главный художник Саратовского ТЮЗа Ольга Колесникова, художником по свету — Максим Шлыков. Первые показы спектакля запланированы на 9 и 10 ноября 2021 года.Алексей Житковский — российский драматург и сценарист из Нижневартовска, химик по первому образованию, в 2015 году окончил сценарный факультет ВГИКА. Его тексты неоднократно становились победителями драматургических конкурсов и фестивалей. Пьеса Алексея Житковского«Горка» о буднях воспитательницы детского сада «Сибирячок»в 2018 году была признана лучшей пьесой года на конкурсе современной драматургии «Кульминация» и с тех пор успешно идёт в театрах по всей России.В Саратовском ТЮЗе эту пьесу ставит московский режиссёр Елена Невежина. Это её вторая работа в нашем театре, в 2011 году Елена Невежина была участникомшекспировского выпуска творческой лаборатории «Четвертая высота», где представляла эскиз по комедии «Двенадцатая ночь». Елена Невежина окончила исторический факультет МГУ и режиссерский факультет РАТИ-ГИТИС, Мастерскую Петра Фоменко. Сотрудничала со многими театрами Москвы — МХТ им.Чехова, Сатириконом, Театром-Студией О. Табакова, «Etcetera» п/р Александра Калягина, Театром имени В.Маяковского, Школой драматического искусства, Театром.docи другими. Поставленные Еленой Невежиной спектакли идут по всей России — в Новосибирске, Омске, Перми, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Нижнем Новгороде, Владикавказе.Преподавала в мастерской Евгения Каменьковича в школе-студии МХАТ и на режиссерском факультете РАТИ-ГИТИС.В героях пьесы Алексея Житковского многие родители и педагоги легко узнают себя — здесь и разрывающиеся от бесконечных сообщений чаты, и сумасшедшая подготовка к новогоднему утреннику в саду, который должен пройтинепременно на уровне Кремлёвской ёлки, и постоянная нехватка времени. Как не раствориться, не потерять себя в этой ежедневной суете — этим вопросом задаётсямолодая воспитательница детского сада Настя, главная героиня пьесы.Несмотря на огромное количество взрослых обязанностей, внутри она сама ещё ребенок и находить общий язык с коллегами ей непросто. Алексею Житковскому удается очень точно показать на примере одного отдельно взятого детского сада абсурдность и нелепость нашей повседневности. За остроумными диалогами и смешными моментами в пьесе раскрывается история о любви, о человеческой теплоте и сострадании.«Горка» — это спектакль для того внутреннего ребенка, который по-прежнему живёт в каждом взрослом. Вырастая, мы перестаём верить в сказки, но нередко одновременно вместе с верой в чудеса теряем и веру в людей. В театре чудеса по-прежнему возможны — и мы приглашаем всех взрослых пусть на один вечер разбудить своего внутреннего ребенка и погрузиться вместе с героями пьесы «Горка» в трогательный, комичный и горький мир детского сада «Сибирячок» на Малой сцене ТЮЗа.