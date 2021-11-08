По горячим следам раскрыта кража народным полицейским

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Оказалось, что накануне в гостиницу заселилась компания. Вечер перестал быть томным, когда закончилось и спиртное, и деньги. Веселая троица не придумала ничего лучше, как продать «плазму» из номера и продолжить посиделки. Утром компания незаметно для администратора рассредоточилась.Однако вскоре все трое подозреваемых были задержаны участковыми отдела полиции № 2 в составе МУ МВД России «Энгельсское». Майор полиции Сергей Мищеров отмечает: «На что надеялись злоумышленники – непонятно. Ведь в они оставили в гостинице в залог свои паспорта. Кого-то мы задержали по месту жительства, остальным далеко уйти не удалось».Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Полиция напоминает: не стоит распивать спиртное в малознакомой компании. Злоупотребление алкоголем может легко превратить вас как в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение. Если в отношении вас было совершено преступление, или вы стали его свидетелем либо очевидцем, незамедлительно обращайтесь с ближайший отдел полиции или позвоните по телефону «02» (с мобильного – «102»). Помните, чем раньше вы обратитесь в правоохранительные органы, тем больше шансов задержать злоумышленника и вернуть похищенное.