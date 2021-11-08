8 ноября 2021 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
16:10 | 08 ноября
Балаковский филиал Областной специальной библиотеки для слепых подготовил книжно-иллюстративную выставку-просмотр «В мире и согласии»
15:19 | 08 ноября
HH.ru: 45% жителей Саратовской области считают, что выходных должно быть больше
14:26 | 08 ноября
Саратовцев приглашают принять участие в международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ
13:35 | 08 ноября
Саратовские дети приглашаются к участию в конкурсе "Елка Победы"
12:38 | 08 ноября
Следователи СК организовали проверку по факту смерти младенца
11:45 | 08 ноября
В ТЮЗе киселева состоится премьера спектакля "Горка"
10:48 | 08 ноября
По горячим следам раскрыта кража народным полицейским
09:53 | 08 ноября
Погрузка на Приволжской железной дороге составила более трех миллионов тонн в октябре
09:00 | 08 ноября
HH.ru: жители Саратовской области рассказали, как относятся к феминитивам
09:30 | 04 ноября
О проведении Всероссийской переписи населения в регионе расскажут в телепрограмме «Вести. Интервью»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

По горячим следам раскрыта кража народным полицейским

Новости


В Энгельсе с заявлением в полицию обратился представитель гостиницы, сообщив, что трое постояльцев похитили из номера телевизор и скрылись.

Оказалось, что накануне в гостиницу заселилась компания. Вечер перестал быть томным, когда закончилось и спиртное, и деньги. Веселая троица не придумала ничего лучше, как продать «плазму» из номера и продолжить посиделки. Утром компания незаметно для администратора рассредоточилась.

Однако вскоре все трое подозреваемых были задержаны участковыми отдела полиции № 2 в составе МУ МВД России «Энгельсское». Майор полиции Сергей Мищеров отмечает: «На что надеялись злоумышленники – непонятно. Ведь в они оставили в гостинице в залог свои паспорта. Кого-то мы задержали по месту жительства, остальным далеко уйти не удалось».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция напоминает: не стоит распивать спиртное в малознакомой компании. Злоупотребление алкоголем может легко превратить вас как в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение. Если в отношении вас было совершено преступление, или вы стали его свидетелем либо очевидцем, незамедлительно обращайтесь с ближайший отдел полиции или позвоните по телефону «02» (с мобильного – «102»). Помните, чем раньше вы обратитесь в правоохранительные органы, тем больше шансов задержать злоумышленника и вернуть похищенное.

Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код