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Погрузка на Приволжской железной дороге составила более трех миллионов тонн в октябре

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В октябре 2021 года на Приволжской железной дороге погружено 3,1 млн тонн, что на 9,1% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Грузооборот в октябре увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 7,4% и превысил 7,8 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии составил более 10 млрд тонно-км (+6,8%).

В январе-октябре погружено около 29,5 млн тонн, что на 5,2% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

За 10 месяцев отправлено:
- нефти и нефтепродуктов – 13,6 млн тонн (+1,3% к январю-октябрю 2020 года);
- химикатов и соды – 2,8 млн тонн (-4,9%);
- цемента – 2,2 млн тонн (-2,4%);
- химических и минеральных удобрений – 2,1 млн тонн (+5,2%);
- промышленного сырья и формовочных материалов – 1,8 млн тонн (-4,2%);
- зерна – 1,7 млн тонн (-36,6%);
- чёрных металлов – 1,6 млн тонн (-1,4%);
- строительных грузов – 842,1 тыс. тонн (+7,7%);
- кокса – 292,3 тыс. тонн (-6,5%);
- лома чёрных металлов – 290,9 тыс. тонн (+19,6%).

Грузооборот в январе-октябре 2021 года составил более 75,6 млрд тарифных тонно-км (+8,7%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 96,9 млрд тонно-км (+7,3%).
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