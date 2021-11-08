Погрузка на Приволжской железной дороге составила более трех миллионов тонн в октябре

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Грузооборот в октябре увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 7,4% и превысил 7,8 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии составил более 10 млрд тонно-км (+6,8%).В январе-октябре погружено около 29,5 млн тонн, что на 5,2% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.За 10 месяцев отправлено:- нефти и нефтепродуктов – 13,6 млн тонн (+1,3% к январю-октябрю 2020 года);- химикатов и соды – 2,8 млн тонн (-4,9%);- цемента – 2,2 млн тонн (-2,4%);- химических и минеральных удобрений – 2,1 млн тонн (+5,2%);- промышленного сырья и формовочных материалов – 1,8 млн тонн (-4,2%);- зерна – 1,7 млн тонн (-36,6%);- чёрных металлов – 1,6 млн тонн (-1,4%);- строительных грузов – 842,1 тыс. тонн (+7,7%);- кокса – 292,3 тыс. тонн (-6,5%);- лома чёрных металлов – 290,9 тыс. тонн (+19,6%).Грузооборот в январе-октябре 2021 года составил более 75,6 млрд тарифных тонно-км (+8,7%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 96,9 млрд тонно-км (+7,3%).