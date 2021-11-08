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HH.ru: жители Саратовской области рассказали, как относятся к феминитивам

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Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, выяснила, как жители Саратовской области относятся к современным феминитивам, используют ли феминитивы в своей речи, а также считают ли уважительным указывать на гендер в профессиях.

Лишь 11% опрошенных жителей региона не знают, что такое феминитивы. Говоря о проф. областях, каждый четвертый представитель медицинской сферы и каждый пятый из транспортной сферы не знает про феминитивы. Наибольшее количество осведомленных среди представителей искусства (95%).

Несмотря на высокую долю знания о феминитивах, положительно к ним относится лишь каждый четвертый респондент (27%) региона. Среди женщин доля на 15% выше, чем у мужчин (30% и 15% соответственно). 66% отрицательно относятся к феминитивам, остальные затруднились ответить.

Треть считают, что употребление феминитивов недопустимо ни при каких обстоятельствах. Среди остальных 55% считают, что феминитивы можно употреблять в разговорной речи, 27% допускает употребление в художественной литературе, 24% – в СМИ, в устной официальной форме и в письменной официально-деловой речи – по 16%. Женщины оказались более лояльными к употреблению феминитивов. Против их употребления выступают 40% опрошенных мужчин, среди женщин таких 30%.

28% считают уважительным указывать гендер в профессиях, причем среди них каждый пятый мужчина, и почти треть женщин (29%). Каждый четвертый (27%) респондент считает важным, чтобы у названия профессии было два варианта в зависимости от пола специалиста, среди которых 12% мужчин и 29% женщин.
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