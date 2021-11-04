4 ноября 2021 ЧЕТВЕРГ
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О проведении Всероссийской переписи населения в регионе расскажут в телепрограмме «Вести. Интервью»

Новости


В программе «Вести. Интервью» руководитель Саратовстата рассказал, зачем проводится перепись населения и почему стоит принимать в ней участие, на какие вопросы отвечают жители и в каком формате проходит первая цифровая перепись населения, как выглядит переписчик и как подтвердить его личность.

Перепись населения – общенациональное мероприятие. Впервые в истории России она проходит в цифровом формате. Одной из основных задач переписи является учет численности населения страны и ее регионов. Эти сведения необходимы для разработки и реализации эффективной социально-экономической политики.
Перепись населения – единственный способ получить уникальную информацию о населении и на ее основе определить, сколько в стране, в конкретном регионе фактически проживает населения, какие проблемы существуют у жителей определенной территории. Участие в переписи населения – это огромный вклад в развитие не только нашей Саратовской области, но и страны в целом.

Вячеслав Сомов отметил, что до конца переписи осталось еще 12 дней, в частности, до 14 ноября жители региона могут принять участие в Интернет-переписи через портал Госуслуги или воспользоваться услугами МФЦ Саратовской области. С 1 по 6 ноября в каждом подразделении регионального МФЦ обеспечена возможность прохождения переписи с переписчиком или самостоятельно через портал Госуслуги.

«В первые две недели переписались более 1 млн жителей Саратовской области, что составляет свыше половины населения области», – рассказал Вячеслав Сомов.

В Саратовстате работает горячая линия с 08.00 до 20.00, по выходным и праздничным дням с 08.00 до 16.00. По номеру (8452) 49-35-48 можно передать цифровые коды и подтвердить участие в переписи населения, а также получить консультацию о ее прохождении в онлайн-формате.
Эфир телепрограммы пройдет 6 ноября в 22:10 на телеканале «Россия24».

Саратовстат
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